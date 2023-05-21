مياه الأقصر تعلن قطع المياه عن 8 مناطق 5 ساعات لإجراء تركيب محابس بمدينة الزينية

وفى هذا الصدد أعلن اللواء مهندس محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إنه سوف يتم قطع المياه عن مدينة الزينية ومنشأة العمارى، وذلك لتركيب محبس 400 مم 16 بوصة على الخط الرئيسي، وضم خط 10 بوصة خاص بالمنشأة، مما يؤدي إلى إنقطاع المياه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك يوم الأحد الموافق 21/5/2023، في المناطق التالية:- (الزينية - الصعايدة - المدامود - نجوع محمد عامر - سالم مكي - علي زيدان - الشاعر – المنشأة)، وأهاب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجانى 125 من هاتف والأرقام: (0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها أو فى أى حالات الطوارئ.

فيما تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن أبرز تلك المشروعات هو "مشروع محطة مياه الهنادى" وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر يتم بحوالي 40كم، من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الأقصر، والتى يتم إنشائها لتقديم الإستفادة وخدمة حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قرى شرق إسنا ( الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف وجاءت محطة مياه الهنادي، لتخدم تلك المنطقة بالكامل.