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قيادات تعليم الأقصر يتفقدون لجان امتحانات الهندسة والحاسب الآلى لطلبة الإعدادية.. صور

السبت، 20 مايو 2023 12:09 م
قيادات تعليم الأقصر يتفقدون لجان امتحانات الهندسة والحاسب الآلى لطلبة الإعدادية.. صور جولات على لجان امتحانات الإعدادية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، جولات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدي 17910 طالب وطالبة حول الأقصر، الامتحانات فى مادتى الهندسة والحاسب الآلي، حيث تم التأكيد على ضرورة إخلاء اللجان تماماً من أي كتاب حتى ولو لم يكن متصلاً بالمادة محل الإمتحان، وكذلك الشنط والهواتف المحمولة حفاظاً على الهدوء ومنعاً للغش، وتوفير مناخ مناسب ليؤدي الطلاب امتحاناتهم باستقرار.

ومن جانبه تفقد محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، آداء الامتحانات لطلبة الإعدادية في مدرسة البنات بشارع أحمد عرابي، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بنين وبنات، فيما تفقد وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد، عدداً من مدارس المحافظة لمتابعة سير عملية الامتحانات، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما وجه وكيل تعليم الأقصر، الطلاب بعدم الخروج قبل نهاية الوقت، فربما تذكر بعد خروجه نقطة في سؤال قد نسي أن يجيب عنها مما سيؤثر حتماً بالسلب في نتيجته، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة، وحذر وكيل تعليم الأقصر من استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان أو الأحاديث الجانبية لئلا ينشغلوا بذلك عن الطلاب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وأوصى وكيل تعليم الأقصر، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، مؤكداً على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.

جولات على لجان امتحانات الإعدادية بالأقصر
جولات على لجان امتحانات الإعدادية بالأقصر

 

جولة مدير إدارة إسنا على اللجان بالإعدادية
جولة مدير إدارة إسنا على اللجان بالإعدادية

 

قيادات تعليم الأقصر يتفقدون إمتحانات الهندسة والحاسب الآلى
قيادات تعليم الأقصر يتفقدون إمتحانات الهندسة والحاسب الآلى

 

متابعة الإمتحانات بالشهادة الإعدادية
متابعة الإمتحانات بالشهادة الإعدادية

 

مدير إدارة إسنا التعليمية يتفقد اللجان
مدير إدارة إسنا التعليمية يتفقد اللجان

 

 


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