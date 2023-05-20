قيادات تعليم الأقصر يتفقدون لجان امتحانات الهندسة والحاسب الآلى لطلبة الإعدادية.. صور

ومن جانبه تفقد محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، آداء الامتحانات لطلبة الإعدادية في مدرسة البنات بشارع أحمد عرابي، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بنين وبنات، فيما تفقد وكيل تعليم الأقصر الدكتور صبري خالد، عدداً من مدارس المحافظة لمتابعة سير عملية الامتحانات، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

كما وجه وكيل تعليم الأقصر، الطلاب بعدم الخروج قبل نهاية الوقت، فربما تذكر بعد خروجه نقطة في سؤال قد نسي أن يجيب عنها مما سيؤثر حتماً بالسلب في نتيجته، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة، وحذر وكيل تعليم الأقصر من استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان أو الأحاديث الجانبية لئلا ينشغلوا بذلك عن الطلاب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وأوصى وكيل تعليم الأقصر، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، مؤكداً على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.



جولات على لجان امتحانات الإعدادية بالأقصر



جولة مدير إدارة إسنا على اللجان بالإعدادية



قيادات تعليم الأقصر يتفقدون إمتحانات الهندسة والحاسب الآلى



متابعة الإمتحانات بالشهادة الإعدادية