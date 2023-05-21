مصدر: توريد 4200 طن أسماك يوميا للسوق الحضارى بالمنيب

كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن سوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب يعد أحد أهم المشروعات التي نفذت في المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، مشيداً بالتعاون المثمر الذى أسفر عن تنفيذ العديد من مشروعات التطوير للمناطق غير المخططة للارتقاء بالبنية التحية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أهمية السوق الجديد في توفير الخدمات بصورة أفضل للمواطنين ومواجهة ظاهرة الأسواق العشوائية، مشيرا إلى أن السوق تم تصميمه وفق أحدث طراز، فتضم الباكية الواحدة وحدة غسيل ورخام معروضات وشبكة صرف خاصة وموقع لتخزين الأسماك.

وأشار إلى أن السوق الجديد سيطرح للمواطنين كل أنواع السمك بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، منوها بأنه سيتم توريد حوالي 4200 طن أسماك يوميا لسوق.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح، صباح اليوم الأحد، سوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب، وذلك بحضور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، وستيفاني سورنسن نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة، وفيرا موراديني مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبي لمصر.