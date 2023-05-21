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محافظ الجيزة: سوق السمك الحضارى بالمنيب يستوعب 143 بائعا على مساحة 2000 متر

الأحد، 21 مايو 2023 10:49 ص
محافظ الجيزة: سوق السمك الحضارى بالمنيب يستوعب 143 بائعا على مساحة 2000 متر سوق السمك الحضارى
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية توفر احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وشكل لائق.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة على هامش افتتاح سوق السوق الحضاري الجديد، الكائن بشارع ربيع الجيزي بالمنيب في حي جنوب الجيزة، وذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانك هارتمان السفير الألماني في مصر.

وقال المحافظ خلال تصريحاته، إن السوق الجديد يُعد نقلة حضارية تشهدها الجيزة في مجال الأسواق، فهو يقام على مساحة 2000م ومُصمم لاستيعاب 143 بائعا بـ143 باكية بيعية مجهزة بكل الإمكانيات ومصممة وفق أحدث طراز، وأماكن لحفظ الأسماك ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري على مساحة 144م ومطعم وكافتيريا ودورات مياه لخدمة المترددين عليه.

وأضاف أن السوق الجديد سيسهم في منع انتشار الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلاشي جميع السلبيات والمعوقات التي كانت تواجه البائعين والمترددين عليه قبل تنفيذ أعمال التطوير، مشيرا إلى أن المشروع كان نتاجا للتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGiz.

وتابع أنه تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي بالسوق بأعلى المواصفات الفنية لتحقيق عوامل السلامة والأمان، خاصة وأنها كانت تمثل أكبر عائقا للسوق في السابق.

وأكد أن السوق سيخضع للمتابعة الدورية من أجهزة المحافظة، حيث يضم غرف إدارية لمراقبة حركة البيع والشراء داخل السوق، لمواجهة كافة صور الغش التجاري والمغالاة غير المبررة في الأسعار.


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