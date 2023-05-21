اليوم السابع
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مدير تعليم المنوفية يتابع امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية

الأحد، 21 مايو 2023 10:13 ص
مدير تعليم المنوفية يتابع امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية مدير تعليم المنوفية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية
المنوفية - محمد فتحى

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تابع الدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الإعدادية حيث تفقد لجنة مدرسة كفر هورين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية، وعدداً من لجان المدرسة فى مادة العلوم والتى بدأ الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً "فترة واحدة".
 
ويؤدى طلاب وطالبات هذه اللجنة وعددهم 106 طلاب منهم 3 دمج موزعين على 5 لجان فرعية، واطمأن الفولى على سلامة أوراق الأسئلة وخلوها من الأخطاء المطبعية ووضوح الخط بها.
 
كما اطمأن مدير تعليم المنوفية على أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط والامتحان يسيرُ سيرًا حسنًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقرارات الوزارية لسير الامتحانات والوصول بها إلى بر الأمان، كما أوصى بضرورة توفير جو مناسب للطلاب والطالبات طوال فترة الامتحانات، وإزالة أية معوقات تظهر فى وقتها، لتيسير العملية الامتحانية على أبنائنا الطلاب.
 
 

محافظة المنوفية

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تعليم المنوفية

الشهادة الاعدادية



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