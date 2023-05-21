التعليم تشدد على ضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية رؤساء لجان السير بضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام، والتصدى لمحاولات الغش وتصوير الأسئلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي يتم ضبطها تروج أسئلة الامتحانات، وتطبيق القانون الخاص بحرمان اى طالب يصور الأسئلة من الامتحانات لمدة عامين.

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي:

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.