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محافظ الجيزة وسفير الاتحاد الأوروبى يفتتحان سوق السمك الحضارى بالمنيب

الأحد، 21 مايو 2023 10:37 ص
محافظ الجيزة وسفير الاتحاد الأوروبى يفتتحان سوق السمك الحضارى بالمنيب سوق السمك
كتبت ـ مرام محمد

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افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانك هارتمان السفير الألمانى فى مصر، منذ قليل، سوق السمك الحضاري الجديد بشارع ربيع الجيزي بالمنيب، وذلك في إطار رؤية المحافظة للتوسع في إقامة أسواق حضارية تقضي على ظاهرة الأسواق العشوائية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

صُمم السوق بشكل حضارى ليضم 143 باكية بيعية مجهزة بكل الإمكانيات ومصممة وفق أحدث الطرز، بالإضافة إلى مبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافتيريا لخدمة المترددين عليه، وغرف إدارية لمراقبة حركة البيع والشراء داخل السوق وإحكام السيطرة عليه.

ويطرح السوق كل أنواع الأسماك للمواطنين بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، علاوة على تجهيز شبكة الصرف الصحي به بأعلى المواصفات الفنية، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي المشروع في إطار جهود المحافظة في الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعوق الحركة المرورية وتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق والارتقاء بالبنية التحية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz .


سوق السمك الحضاري الجديد في المنيب

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المنيب

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سوق السمك الحضاري في جنوب الجيزة



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