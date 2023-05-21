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طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى الجبر والكمبيوتر

الأحد، 21 مايو 2023 07:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى الجبر والكمبيوتر امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم الأحد الموافق 21 مايو، امتحان مادتي الجبر، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام حوالي 188 ألف طالب وطالبة داخل 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة علي مستوى المحافظة.
 
وأكد محافظ الجيزة، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.
 
وأشار إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لا تتعدى 20 طالبا داخل كل لجنة فرعية وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.
 
ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية.
 
وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

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