يضم 143 باكية بيعية.. محافظ الجيزة يفتتح اليوم سوق السمك الجديد بالمنيب

كتبت - مرام محمد

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، سوق السمك الحضاري الجديد بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz.

يهدف المشروع إلى الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعوق الحركة المرورية وتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.

يضم المشروع 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة بديلاً عن الأسواق العشوائية للارتقاء بالواجهة الحضارية للمحافظة.

وأشاد محافظ الجيزة، بالتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz والذي أسفر عن تنفيذ العديد من مشروعات التطوير للمناطق غير المخططة للارتقاء بالبنية التحية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.