محافظ الأقصر يتفقد عددا من لجان المدارس للاطمئنان على طلاب الشهادة الإعدادية

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عدد من اللجان بمدارس المحافظة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث يؤدى 17910 طالبا وطالبة الامتحانات في 110 لجنة على مستوى المحافظة.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد لجان مدارس الأقصر الإعدادية بنات، والأقصر الإعدادية الجديدة بنات، وذلك برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح عبدالعظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن محافظ الأقصر، خلال تفقده للجان الامتحانات على انتظام العملية الامتحانية، وتوافر كافة سبل الراحة الملائمة للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات في سهولة ويسر والتأكد من وضع الامتحانات من المناهج الدراسية وفي مستوى الطلاب، كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة داخل وفي محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية مرتبطة بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة العملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.

وأوصى وكيل تعليم الأقصر، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، مؤكداً على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.