لجان لمتابعة الوحدات البيطرية بكفر الشيخ وتحصين 35 ألفا و940 طائرا ضد الأمراض

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرى ومدن ومراكز كفر الشيخ، أعمال تحصين الطيور، وتفقدت لجان مديرية الطب البيطري، عدد من وحدات إدارة دسوق، "وحدة أبو مندور، وحدة شابه، وحده المندورة" لمتابعة أعمالها وإزالة كافة المعوقات، لتحسين أداء الوحدات البيطرية، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمربين، تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أنه جرى تحصين 35 ألفاً و940 طائراً ضد الأمراض الوبائية وانفلونزا الطيور، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه تم تحصين 25 ألفا و740 طائراً ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وجرى تحصين بأجر 4 آلاف و200 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، و7 آلاف طائر حول البؤرة، فضلاً عن تطهير سوق واحد، و3 رياشات، كما تم أخذ 20 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالي 4 آلاف و500 طائر، حفاظاً على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، بمتابعة الدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.