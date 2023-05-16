محافظ كفر الشيخ: إزالة 14 حالة تعد بمركز دسوق على مساحة 3138 مترًا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمركز كفر الشيخ، ضمن الموجه 21، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وتمكنت الحملة من إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 3138 مترًا، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، والتي قامت بأعمالها بتنفيذ قرارات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء، بتواجد أمني مكثف للقيادات الأمنية للجهاز الأمني بكفر الشيخ، ورجال الشرطة بمركز كفر الشيخ، وحضور نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، ومندوبي حماية الاراضي، والجمعيات الزراعية، والفنيين من الإدارة الهندسية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق، برئاسة وكيل الوزارة لواء علاء محمد يوسف ، رئيس مركز ومدينة دسوق حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة، واستهدفت الميدان الابراهيمى شارع سعد زغلول ، ساحة الغلال ، شارع الجلاء ، كورنيش النيل.

وأسفرت الحملة عن رفع 345 حالة إشغال، و65 مضبوطات متنوعة 57 إزالة إعلان بدون ترخيص 12 محضر اشغال، و 2 نظافة بالتنسيق مع وحدة المرافق بدسوق برئاسة الرائد ابراهيم حسن رئيس وحدة المرافق وبحضور سند أبو كيله، نائب رئيس المدينة، وفريد حلمي، رئيس حي جنوب، وقسم الاشغالات، برئاسة ممدوح غانم، ومساعدى رؤساء الأحياء للاشغالات، محمد العبد، وعلى الملاح ورجال شرطة المرافق.