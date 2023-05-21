اليوم السابع
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قاضي قضاة فلسطين: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اقتحام "بن غفير" للأقصى

الأحد، 21 مايو 2023 11:28 ص
قاضي قضاة فلسطين: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اقتحام "بن غفير" للأقصى قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش
أ ش أ

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حذر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد، من أن استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، سيقود إلى إشعال المنطقة والعالم، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية. 


وأضاف الهباش - في بيان - أن هذه الاقتحامات المستمرة هي ذروة الحرب الدينية التي تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو إسلامي في مدينة القدس، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي. 


وطالب الهباش بضرورة التحرك على المستويات كافة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيستمر بالدفاع عن مقدساته مهما بلغ الثمن ومهما كانت التضحيات.


فلسطين

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