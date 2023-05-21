طلاب الدبلوم الفنى الزراعى يؤدون امتحانات العملى داخل 4 لجان بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ب جنوب سيناء صباح اليوم الأحد الموافق 21/ 5 / 2023م غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بطور سيناء وبحضور الأعضاء، في ثاني أيام الامتحانات العملية والمعملية لامتحانات الدبلومات الفنية (الزراعي) الدور الأول للعام الدراسي 2022 2023م بمحافظة جنوب سيناء، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم أداء الامتحان العملي اليوم لطلاب وطالبات الدبلوم الفني الزراعي داخل 4 لجان امتحانية هي ( لجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الفنية برأس سدر، ولجنة مدرسة نويبع الثانوية الفنية الزراعية، ولجنة مدرسة سانت كاترين الثانوية الفنية الزراعية، ولجنة مدرسة طور سيناء الثانوية الزراعية.

يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - فندقي) تبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 23/5/2023 م، كما تبدأ الامتحانات التحريرية للجميع يوم السبت الموافق 27/5/2023 م، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023 .