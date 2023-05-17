تعليم جنوب سيناء يحصد 12 مركزا بمسابقة التفوق الكشفى على مستوى الجمهورية

حصد تعليم جنوب سيناء (12) مركزا جمهوريا بين الأول والثانى والثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة التفوق الكشفى (بنين) حيث حصل على (المركز الأول) كل من فريق كشافة متقدم (عام) مرحلة ثانوية عام بمدرسة محمود ناجى الثانوية العسكرية بطور سيناء مع القائد/ أسامة أبو عتاب محمد الشافعى.

وفريق أشبال صم بمدرسة الأمل للتربية الخاصة للصم وضعاف السمع مع القائد فتحى حسن على اسماعيل، وفريق الدمج بمدرسة الزعيم السادات الابتدائية مع القائد حلمى الشحات حلمى.

أما (المركز الثاني) فحصل عليه كل من فريق براعم عام بمدرسة الزهور الابتدائية مع القائدة/مى محمد محمود وفريق الكشافة بمدرسة طه حسين الإعدادية بطور سيناء مع القائد/ إسلام معروف إسماعيل، وفريق كشاف متقدم (فني) مرحلة ثانوى فنى بمدرسة الطور الثانوية الصناعية مع القائد/ باسم المحمدى محمد عاشور

أما المركز الثالث جمهورى فحصل عليه فريق التربية الفكرية بمدرسة الشهيد أحمد منسى الخاصة مع القائد/ محمد أنور أبو العباس

وعلى مستوى (الخدمة العامة) حصل تعليم جنوب سيناء على المركز الأول جمهورى مستوى أول بإشراف وتنفيذ القادة أميرة عباس خميس موجه عام ووليد جعفر موجه وطلبة جميع حسان قائد المبادرة وعبد الستار عبد اللطيف نصر مشرف للمبادرة ونجم الدين محمود بخيت وخالد عثمان مغربى موجه وأحمد مروان مدير مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بالجبيل

وعلى مستوى (مهرجان الكشافة) حصل تعليم جنوب سيناء على المركز الثانى جمهورى مستوى ثان مع القائد/ طلبة جميع حسان قائد مركزى المديرية وعبد الستار عبد اللطيف نصر قائد مركزى إدارة طور سيناء

وعلى مستوى (المبادرات) حصل تعليم جنوب سيناء على المركز الثالث جمهورى مستوى أول مع القائد/ طلبة جميع حسان وقائد/ عبد الستار عبد اللطيف نصر، كما حصل (سجل المحافظة) على مستوى الجمهورية على المركز أول مستوى ثان مع القائد/ طلبة جميع حسان والقائد مركزى إدارة / محمود محمد جاد الله.

وهنأ وكيل الوزارة الفرق الفائزة على مستوى الجمهورية، كما هنأ سامى الجندى مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، ووليد جعفر موجه عام التربية الرياضية، وطلبة جميع حسان موجه المديرية الكشفى المركزى، وقادة وقائدات الفرق والموجهين وقادة إدارة طور سيناء، متمنيا لهم المزيد من المراكز المشرفة للمحافظة، مضيفا أن المديرية لا تألوا جهدا بدعم المتميزين والموهوبين من الطلاب والطالبات وفى كل مناحى الأنشطة، مشيرا لرعاية ودعم وتكريم القائد والأب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأبنائه وبناته الموهوبين والمتميزين فى كل مناسبة تحفيزا لهم.

ومن جانبه قدم سامى الجندى مدير الشؤون التنفيذية واط وليد جعفر موجه عام التربية الرياضية الشكر والتقدير وكيل الوزارة لما تلمسه الأنشطة بالمديرية من دعم سيادته، مؤكدا أن هذا الدعم توّج بتلك المراكز المشرفة للمديرية بين محافظات الجمهورية

كما قدم الموجه العام للتربية الرياضية الشكر لوكيل الوزارة على دعمه للتوجيه، وللقادة الفائزين وطلابهم متمنيا لهم كل توفيق وتميز لرفع راية محافظة جنوب سيناء بين محافظات الجمهورية.