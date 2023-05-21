اليوم السابع
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ضبط سيدة استولت على 1.1 مليون جنيه من 5 أشخاص لتوظيفها في الملابس بسوهاج

الأحد، 21 مايو 2023 08:14 ص
ضبط سيدة استولت على 1.1 مليون جنيه من 5 أشخاص لتوظيفها في الملابس بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط سيدة تبلغ من العمر 45 سنة عقب قيامها بالإستيلاء على مبلغ مليون و100 ألف جنيه فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات من خلال المصنع الخاص بها مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو صابر م ا ا48 سنة موظف بشركة خاصة  وعدد " 4 " أخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من المدعوة منال م ا ع 45 سنة حاصلة علي ليسانس آداب وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 1.100.000 " مليون ومائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات من خلال المصنع الخاص بها مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة  تم ضبط المتهمة المتحرى عنها وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 


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