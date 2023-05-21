صحيفة: زعيم "العمال" البريطاني يضع إصلاح الخدمة الصحية أولوية قبل الانتخابات

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطانى من المقرر أن يحذر من أن هيئة الخدمات الوطنية الصحية لا يمكن أن تستمر بدون إصلاحات عميقة وجادة حيث تتطلب أكثر من مجرد المال.

ومن المقرر أن يلقي زعيم حزب العمال خطابًا في شرق إنجلترا يوم الإثنين يحدد فيه رؤيته لتحديث هيئة الخدمات الصحية ويعلن عن أهداف الأداء المتعلقة بالصحة إذا فاز حزبه في الانتخابات المقبلة.

وفي الخطاب، سيقول السير كير، إنه مدين للخدمة "بكل شيء" وأن الخدمة الصحية "على المحك" في الانتخابات العامة المقبلة.

وسيصر على أن مشاكل هيئة الخدمات الصحية لا تتعلق فقط بالمال حيث يقول إنه سيتعين على حزبه "جعله مناسبًا للمستقبل". وسيحذر السير كير أيضًا من أن أزمة سيارات الإسعاف هذا الشتاء تسببت بإلحاق ضرر بالغ للمرضى.

وكان وزير الصحة في الظل، ويس ستريتنج، قد حذر سابقًا من أن هيئة الخدمات الصحية يجب أن "يتم إصلاحها أو ستواجه خطر الموت " وذلك بعد وضع خطط لاستخدام قدرات القطاع الخاص كحل قصير المدى.

ومن المتوقع أن يقول السير كير: "إن هيئة الخدمات الصحية ليست مستدامة إلا إذا قمنا بإجراء تغييرات جادة وعميقة وطويلة الأجل. سيخبرك بعض الناس أن هذه مسألة مالية بحتة - والمال جزء منها - لكن لا يمكنك النظر إلى المشاكل الآن وإخباري أنها تتعلق بالمال فقط.".

وفي إشارة إلى أن السير كير يستعد لمحاكاة الحملات الانتخابية السابقة لحزب العمال من خلال وضع هيئة الخدمات الصحية في مقدمة ومحور محاولته ليكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل ، سيخبر الأعضاء أن الخدمة التي أنشأها حزبهم بعد الحرب العالمية الثانية لا يمكن أن يسوء وضعها إلى هذا الحد.

ووفقًا لمقتطفات موجزة مسبقًا من خطابه: "قبل الانتخابات القادمة ، أصبحت دائرة الخدمات الصحية الوطنية على المحك".