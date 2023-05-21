اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 10:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سفير السعودية بالخرطوم: مفاوضات جديدة مرتقبة لبحث آليات إنهاء الصراع بالسودان

الأحد، 21 مايو 2023 09:54 ص
سفير السعودية بالخرطوم: مفاوضات جديدة مرتقبة لبحث آليات إنهاء الصراع بالسودان السودان
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، على جعفر، عن مفاوضات جديدة مرتقبة لبحث آليات إنهاء الصراع في السودان، وذلك بعد موافقة ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوع يبدأ من يوم غد الاثنين.
 
وقال جعفر ـ في تصريح خاص للإخبارية السعودية أوردته اليوم الأحد ـ إن اتفاقية الهدنة إنجاز سيتبعه إنجازات أخرى حتى التوصل إلى إنهاء الصراع، موضحا أنه سيتم توسيع المحادثات في الجولات المرتقبة بين طرفي الصراع بأجندة سياسية بما يفضي لإنهاء الصراع .
 
وأضاف سفير المملكة بالخرطوم أن المحادثات المقبلة تستهدف استتباب الأمن والاستقرار في السودان، مبينا أن المفاوضات القادمة ستشكل اختبارا لمدى جدية السودانيين.
 
وأعرب عن تفاؤله بتطبيق الطرفين الهدنة لمدة سبع أيام، مشيرا إلى أنه سيتم تجديد الهدنة تلقائيا وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار .

السعودية

السودان

الجيش السوداني

الخرطوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة