اليوم السابع
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حبس 3 متهمين فى واقعة مقتل شاب بالشرقية

الأحد، 21 مايو 2023 03:25 م
حبس 3 متهمين فى واقعة مقتل شاب بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامهم بالاشتراك فى قتل شاب إثر إصابته بطعنة نافذة على بقرية المسلمية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب في قرية المسلمية بمركز الزقازيق، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق لموقع البلاغ.
 
وتبين من التحريات الأولية مقتل الشاب المجني عليه محمد إ، 28 سنة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة على يد ميكانيكي، وذلك حال عودة المجني عليه من العمل في الحقل، حيث كانت هناك مشاجرة بين طرفين أحدهما شقيق المجني عليه بسبب  قسط  مالى من مستحقات توك توك،  ولم يكن المجني عليه طرفا فيها، لكنه تلقى طعنة نافذة أودت بحياته، حيث كانت المشاجرة مع شقيقه.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من المتهمين فى الواقعة  وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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