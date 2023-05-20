اليوم السابع
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مقتل زوجة على يد زوجها بالشرقية بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما

السبت، 20 مايو 2023 11:56 م
مقتل زوجة على يد زوجها بالشرقية بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط شاب؛ لاتهامه بقتل زوجته بعدة طعنات فى أنحاء متفرقة بالجسد داخل منزلهما بقرية تابعة لمركز منيا القمح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها فى قرية كفر القاضى بمركز منيا القمح.

وتبين من التحريات الأولية مقتل ريهام ذ، 40 سنة، تعمل مدرسة، على يد زوجها أسامة ن، 43 سنة، وأن الزوج قد أنهى حياة زوجته بعدة طعنات فى أنحاء متفرقة بالجسد بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.

تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث.

 


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