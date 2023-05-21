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جامعة حلوان تعلن جدول امتحانات الكليات للفصل الدراسى الثانى

الأحد، 21 مايو 2023 10:16 ص
جامعة حلوان تعلن جدول امتحانات الكليات للفصل الدراسى الثانى جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات، وأنه تم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان آداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لهم.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث  توفير  الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ .

جاء جدول الامتحانات كالتالى:-

- كلية التربية الموسيقية  بدأت يوم  7 مايو  وتنتهى يوم  25 يونيو.

- بدأت كلية الفنون الجميلة يوم 13 مايو وتنتهى 5 يونيو 2023.

- بدأت كلية التربية يوم 14 مايو  وتنتهى يوم  22 يونيو 2023.

- بدات امتحانات المعهد الفنى للتمريض يوم 15 مايو وتنتهى  19 يونيو 2023.

- بدأت كلية الحقوق  يوم 16 مايو وتنتهى 9 يوليو 2023.

- تبدأ امتحانات كلية  التربية الفنية  يوم 20 مايو وتنتهي 19 يونيو 2023

- امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تبدأ  21 مايو وتنتهي 14 يونيو 2023.

- كلية السياحة والفنادق تبدأ يوم 22 مايو وتنتهي 13 يونيو 2023.

- كلية الخدمة الاجتماعية تبدأ يوم 22 مايو وتنتهى 26 يونيو 2023.

- امتحانات كلية الفنون التطبيقية تبدأ يوم 22 مايو وتنتهى 18 يونيو 2023.

- كلية هندسة المطرية تبدأ يوم 24 مايو وتنتهي 19 يونيو 2023.

- كلية الآداب تبدأ يوم 25 مايو وتنتهى 22 يونيو 2023.

- كلية العلوم تبدأ يوم 25 مايو وتنتهي 22 يونيو 2023.

- كلية التمريض تبدأ يوم 25 مايو وتنتهي 21 يونيو 2023.

- كلية التجارة وإدارة الأعمال تبدأ يوم 26 مايو وتنتهى 23 يونيو 2023

- كلية الهندسة بحلوان تبدأ يوم 27 مايو وتنتهي 15 يونيو 2023.

 - كلية التكنولوجيا والتعليم  تبدأ يوم 28 مايو وتنتهى يوم 20 يونيو 2023.

- كلية التربية الرياضية بنات تبدأ امتحانات يوم 3 يونيو وتنتهى 22 يونيو 2023.

- كلية الصيدلة تبدأ يوم 3 يونيو وتنتهى 26 يونيو 2023.

امتحانات كلية  الاقتصاد المنزلي تبدأ يوم 3 يونيو وتنتهى 22 يونيو 2023.

- كلية التربية الرياضية بالهرم  تبدأ يوم 10 يونيو وتنتهى 24 يونيو 2023.

 


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