جامعة الزقازيق تكرم الفائزين بمسابقة معرض الفنون التشكيلية على مستوى الكليات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم اليوم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، الفائزين بمسابقة معرض الفنون التشكيلية على مستوى كليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور شحته حسنى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور أسامه عبد المنعم عميد كلية الزراعة، والدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي والمشرف على كليات الجامعة بقطاع شمال الشرقية، والدكتورة غادة شعيب، ومحمد متولى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، بالإضافة للطلاب المشاركين بالمعرض.

وأقيمت المسابقة تحت إشراف الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبتنفيذ محمد متولي مدير عام رعاية الشباب، الدكتور محمد السيد مدير إدارة النشاط الفني، ولاء عبد العظيم، روان جمعه أمين اللجنة الفنية العليا، واتحاد طلاب الجامعة وأسرة لطاب من أجل مصر من خلال لجنة تحكيم برئاسة الدكتور شحته حسني عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتور هالة محمود عبد العزيز، الدكتورة غاده محمد شعيب بكلية التربية النوعية.

وحصل على المركز الأول كلية التربية النوعية، والمركز الثاني كلية التربية للطفولة المبكرة، بينما المركز الثالث من نصيب كلية الزراعة.

وقدم الدكتور عاطف حسين التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، تثميناً لجهودهم الفكرية وعطاءاتهم الإبداعية، مشيدا بالأعمال الفنية المعروضة، مؤكدًا أن المعرض عبر عن المواهب المتميزة التي يتمتع بها طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن الشباب يُمثلون في كل المجتمعات الإنسانية ثروة كبيرة، مؤكدًا أن النهوض بالشباب، وتفعيل دورهم في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية يُعد هدفًا تتضمنه كافة برامج التنمية وخطط التطوير.

كما أكد نائب رئيس الجامعة، على أهمية الأنشطة الطلابية، وذلك لدورها الهام فى تنمية وعى الطلاب وصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.