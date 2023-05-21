تموين المنوفية: توريد 79 ألفا و686 طن قمح بصوامع المحافظة حتى الآن

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على تواصل عمليات التوريد بجميع صوامع محافظ المنوفية واستقبال محصول القمح "الذهب الأصفر".

وأكد الجمال، أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت 99 ألف و690 فدان و11 قيراط بنطاق المحافظة ، وتم تجهيز 15 موقع لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن، تتنوع ما بين، 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، 2 صوامع معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، 2 صومعة تخزين قطاع خاص، 3 صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأوضح أن العمل داخل الصوامع يجرى على قدم وساق من أجل استقبال محصول القمح المخزون الاستراتيجى الأهم.