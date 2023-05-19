تموين المنوفية: توريد 78 ألف طن قمح بصوامع المحافظة حتى الآن

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على توريد 78 ألفا و256 طن قمح بصوامع محافظة المنوفية، وسط إقبال كبير من قبل الموردين على صوامع محافظة المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على تواصل عمليات التوريد بجميع صوامع محافظ المنوفية واستقبال محصول القمح الذهب الاصفر .

وأكد الجمال أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت 99 ألفا و690 فدانا و11 قيراطا بنطاق المحافظة، وتم تجهيز 15 موقعا لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن، تتنوع ما بين 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، 2 صوامع معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، 2 صومعة تخزين قطاع خاص، 3 صوامع تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأوضح أن العمل داخل الصوامع يجرى على قدم وساق من أجل إستقبال محصول القمح المخزون الاستراتيجى الأهم.