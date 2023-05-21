تكثيف الحملات اليومية للنظافة وصيانة الإنارة العامة وإزالة الإشغالات بالإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

استمر اليوم الأحد، تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المراكز والمدن السبعة وكذلك أحياء الإسماعيلية الثلاثة من خلال معدات وعمال الوحدات المحلية.

وفي إطار النشاط اليومي لحي أول مدينة الإسماعيلية، تم جمع ورفع 108 أطنان من المخلفات والأتربة وناتج قص الأشجار بعدة مناطق متفرقة بالحي ومنها الجامعة القديمة وحي الأسرة وحي الإسراء وطريق البلاچات والمحطة الجديدة وشارع سوريا وكوبري حنفي وكوبري تحيا مصر وشارع محمد علي.

وقامت الوحدة المحلية لحي ثان بإزالة القمامة والأتربة من عموم شوارع الحي ومنها مقابر الشهداء، والطريق الدائري، وشارع المدارس، وشارع البحرى، كما تم صيانة البلدورات المتهالكة بشارعي شبين الكوم والغابة بحي السلام.

وعلى جانب آخر، قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة العامة بشارع الأنصاري وشارع بكري سليمان بمنطقة العبور، واستمر نشاط النظافة العامة بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، حيث تم إزالة جميع القمامة والمخلفات بمناطق التثقيف الفكري والإدارة التعليمية، وذلك بالإضافة لخطة النظافة اليومية بالحي.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع حوالي 90 طن قمامة ومخلفات من طريق أبوصوير الزقازيق الزراعي، مدخل المدينة، توابع المدينة، وقرى "السبع آبار الشرقية، المنايف، المحسمة الجديدة، أبوصوير البلد، والسبع آبار الغربية".

وفيما يخص الإنارة العامة بنطاق المركز، تم تركيب 4 كشافات و4 فارغة كشاف بقرية السبع آبار الغربية، بالإضافة إلى صيانة 22 كشاف إنارة بقرى أبوصوير البلد، السبع آبار الشرقية، وترعة المنايف، كما تم تركيب 5 مجموعات صوديوم بقرية المحسمة الجديدة وقرية السبع آبار الغربية.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في نشاطها اليومي في قطاعي النظافة والإنارة العامة، حيث تم جمع ورفع ما يقرب من 42 طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق قرى الروضة والبياضية، بالإضافة إلى رفع 35 طن من القمامة والمخلفات بمناطق مدينة القنطرة غرب، كما تم رفع 5 طن قمامة من قرية البياضية من طريق الخدمات، وفي قرية الروضة، تم رفع 2 طن من القمامة والمخلفات.

وقام قسم الكهرباء بشد أسلاك على أعمدة الإنارة بطريق الترعة في قرية الروضة، بجانب صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بمنطقة أم سويد وتركيب 6 لمبات جهود ذاتية هذا بالإضافة إلى صيانة 50 كشاف إنارة في مدينة القنطرة غرب.

وتابع مركز ومدينة فايد أعماله الدورية، في قطاعات النظافة والإنارة العامة، فقد تم جمع ورفع مايقرب من 88 طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق قرى أبوسلطان، كسفريت، سرابيوم والهويس منهم 30 طن بنطاق قرية سرابيوم و 15 طن من قرية الهويس، كما تم رفع 35 طن قمامة من قرية أبوسلطان و 8 طن من قرية كسفريت، كما قام قسم الكهرباء بشد 240 متر من أسلاك الإنارة في عزبة القراقرة الغربية.

كما تم صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بعزبة الجبلاوي في قرية الهويس، بالإضافة إلى صيانة 5كشافات إنارة في قرية سرابيوم.

وواصل عمال تحسين البيئة بمركز ومدينة القنطرة الشرق الخطة اليومية حيث تم جمع ورفع القمامة والمخلفات من المربعات من أماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير، الجيش، الثورة، أسيوط، العريش، سوق الأربعاء، المعهد الديني بنطاق المدينة القديمة.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، تم رفع 84 طن قمامة ومخلفات من المدينة بمناطق السلام، الحمادة، وتل البلد، وقرى "القصاصين القديمة، الجزيرة، الظاهرية، أبوعاشور، والملاك"، وفيما يخص الإنارة العامة، قام عمال الكهرباء اليوم بصيانة 17 كشاف بالمدينة والقرى التابعة للمركز.

كما نفذت إدارة الإشغالات بالمركز، إزالة تندة لبيع الخضر بمنطقة الحمادة بالإضافة لتحرير 5 محاضر إشغالات و4 محاضر بيئة.

وفي نفس السياق، وضمن النشاط اليومي لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، تم رفع 70 طن من قمامة ومخلفات من المدينة والقرى التابعه للمركز، وفيما يخص الإنارة العامة، تم صيانة 62 كشاف بالمدينة وقرى السلام، المحسمة القديمة والشروق.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف الحملات استعدادًا لموسم الصيف والإجازات، موجهًا بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرصًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة.