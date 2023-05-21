محافظ الإسماعيلية: توريد 35 ألف طن قمح للشون والصوامع بنسبة 72.5 ٪ من المستهدف

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم، فى بيان صحفى، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى صباح اليوم الأحد، بلغت 35 ألفًا و921 طن من القمح المحلي، والتي تم توريدها إلى مراكز التجميع داخل المحافظة بصوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك خارج المحافظة بمراكز تجميع شركة مطاحن شرق الدلتا والصوامع الملحقة والمعدنية ومركز تجميع الحمد.

وأوضح أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يتم متابعته من اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ 33 ألف و27فدان و13قيراط، مضيفًا أن المساحة التي تم حصادها منذ بداية موسم حصاد القمح 2023 وحتى الآن تبلغ 30 ألف فدان حيث تم توريد 35 ألف و921طن و382 كيلو من القمح المحلي، منهم 28758 طن و416 كيلو كمية موردة داخل المحافظة، و7162 طن و 966 كيلو كمية موردة خارج المحافظة، بنسبة توريد إجمالية وصلت إلى 72.5 ، وتم توريدها إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك لمراكز تجميع شركة مطاحن شرق الدلتا والصوامع الملحقة والمعدنية ومركز تجميع الحمد.

وأكد "بشارة" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.