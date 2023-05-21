تعليم الشرقية: تحرير 3 محاضر لطلاب حاولوا الغش فى امتحان الجبر والإحصاء

الشرقية فتحية الديب

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه تم رصد 3 محاولات للغش خلال امتحان مادة الجبر والإحصاء بواسطة الهاتف المحمول داخل اللجان، وذلك بعد نحو نصف ساعة من بداية اليوم الثاني من امتحانات الشهادة الإعدادية.

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن جميع اللجان انطلق فيها الامتحان في تمام التاسعة صباحًا دون أية تأخيرات.

وانطلقت أمس السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية للعام الدراسي 2022 - 2023، وسط إجراءات تأمينية واحترازية مشددة.

وأكد محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني من امحتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 بلغ 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم قد استعدت جيدًا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، وسط تأكيد على الالتزام بالضوابط التي أقرتها الوزارة للعملية الامتحانية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد على ضرورة توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، لافتًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير جميع الإمكانات لإنجاح الامتحانات.