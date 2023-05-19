نتيجة الصف الرابع الإبتدائى بالأقصر داخل المدارس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه تم الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسى لتلاميذ المراحل الابتدائية المختلفة الأسبوع الجارى، حيث أنه تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الامتحانات منذ يومين وتلاميذ الخامس والسادس الابتدائى، وجارى العمل على تصحيح أوراق الامتحان للإعلان عن النتائج الأسبوع المقبل داخل المدارس المختلفة.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أنه أنهى طلبة الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائي بمحافظة الأقصر، امتحانات نهاية العام الدراسي وانطلقوا فى أجواء من البهجة والفرحة أمام المدارس عقب نهاية امتحاناتهم، حيث تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عدد من المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة، لمتابعة بعض من مدارسها والوقوف على حال سير العملية الإمتحانية بمدارس الإدارة.

وشدد الدكتور صبرى خالد، على أن نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي من المقرر أن تخرج داخل كل مدرسة على حدة، وذلك عقب نهاية التصحيح فى كل مدرسة وذلك عقب انتهاء التلاميذ من أداء الامتحانات على مدار اليومين الماضيين، موضحاً أنه أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استعداداتها وتجهيزات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية والتى تبدأ يوم الخميس 18 مايو الجارى وتنتهى فى الأربعاء 24 مايو، حيث تم التأكيد على تقديم أفضل دعم للطلبة خلال أيام الإمتحانات طوال الشهر المقبل.

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قبل دخول الامتحانات كافة الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة خلال تأدية إمتحاناتهم، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة، كما قرر تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث أوصى مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان، مؤكدا على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.