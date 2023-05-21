اليوم السابع
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الأحد، 21 مايو 2023 02:41 م
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القبض على أخطر مروجى المواد المخدرة فى المنوفية

الأحد، 21 مايو 2023 02:03 م
القبض على أخطر مروجى المواد المخدرة فى المنوفية حبس
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من ضبط أخطر مروجى المواد المخدرة بقرية شما وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية،من ضبط أخطر مروجى المواد المخدرة بقرية شما وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز أشمون

مباحث مركز أشمون



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