اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة ربع مليون جنيه فى المنوفية

الخميس، 11 مايو 2023 10:56 ص
ضبط مخدرات بقيمة ربع مليون جنيه فى المنوفية مديرية أمن المنوفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة السادات) ، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لسهولة التنقل تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (250 ألف جنيه تقريباً).
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 

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