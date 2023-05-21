اليوم السابع
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الرى: 12 يوليو انتهاء مهلة التقدم بطلبات لتقنين مآخذ الرى المخالفة

الأحد، 21 مايو 2023 03:00 ص
الرى: 12 يوليو انتهاء مهلة التقدم بطلبات لتقنين مآخذ الرى المخالفة وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه سيتم غلق باب التقدم بطلبات تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة قبل صدور قانون الموارد المائية ولائحته التنفيذية التقدم بطلبات لتقنين تلك مآخذ لرئيس الإدارة المركزية فى المحافظة التابع لها المأخذ فى 12 يوليو 2023.

أوضحت الوزارة أن تكون الطلبات لابد أن تكون مستوفاة لكافة البيانات والمستندات طبقًا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.

يأتى ذلك ضوء صدور قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ، وما تضمنته المادة 122 من القانون والمادة 164 من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءاً على ما تقتضيه إعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .


الرى

قانون الرى

مآخذ المياه المخالفة

المياه

وزير الرى



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