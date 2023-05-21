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الرئيس السيسى يستقبل سلطان عمان ويشيد بالعلاقات الودية التاريخية بين البلدين

الأحد، 21 مايو 2023 07:19 م
الرئيس السيسى يستقبل سلطان عمان ويشيد بالعلاقات الودية التاريخية بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي و السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفاً مُكرَّماً على مصر، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040"، ومشيداً في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

السيسي

الرئيس السيسي

سلطان عمان

سلطنة عمان

زسارة سلطان عمان لمصر



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