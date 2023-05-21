اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 06:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى وسلطان عمان يصلان قصر الاتحادية

الأحد، 21 مايو 2023 04:36 م
الرئيس السيسى وسلطان عمان يصلان قصر الاتحادية الرئيس السيسي وسلطان عمان يصلان قصر الاتحادية
كتب ــ محمد عبد العظيم ـ محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إلى قصر الاتحادية.
 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عقب وصوله مطار القاهرة، قادما من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.
 
ويحل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ضيفاً عزيزاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسى

سلطان عمان

السلطان هيثم بن طارق

قصر الاتحادية

مصر

أخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يصطحب سلطان عمان هيثم بن طارق إلى قصر الاتحادية

الأحد، 21 مايو 2023 04:21 م

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عُمان بمطار القاهرة

الأحد، 21 مايو 2023 04:10 م

محافظ البنك المركزي: توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم الدعم الكامل لنجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ لتكون حدثًا استثنائيًا.. وأتطلع للتوصل إلى آليات تنموية مبتكرة قابلة للتنفيذ

الأحد، 21 مايو 2023 03:02 م

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

الأحد، 21 مايو 2023 02:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة