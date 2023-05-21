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البحرية الإسبانية تنقذ 3 صيادين مغاربة من الغرق بعد تحطم قاربهم

الأحد، 21 مايو 2023 01:08 ص
البحرية الإسبانية تنقذ 3 صيادين مغاربة من الغرق بعد تحطم قاربهم البحرية الاسبانية
أحمد علوى

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تمكن عناصر الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة من إنقاذ 3 صيادين مغاربة من موت محقق غرقا، بعد تحطم قاربهم قرب شاطئ بنزو.

وحسب ما أوردته صحيفة “ألفارو دي سيوتا” الناطقة بالإسبانية، تلقت بحرية الحرس المدني إشعارا بوجود 3 أشخاص يواجهون خطر الغرق بمياه البحر، لتنتقل مباشرة إلى المكان ويتم انتشالهم وإنقاذ حياتهم.

وأفاد المصدر ذاته بأن قارب الصيادين المغاربة اصطدم ببعض الصخور البحرية؛ ما تسبب بغرقه بالكامل قرب شاطئ بنزو، وليبقى ركابه الثلاثة عرضة للغرق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه المنطقة عرفت في وقت سابق حوادث مماثلة، خاصة خلال الطقس المضطرب؛ ما يجعلها منطقة خطرة على القوارب.

 

 


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