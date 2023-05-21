اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الأنباء" الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة العربية أن الأمن القومي كل لا يتجزأ

الأحد، 21 مايو 2023 11:59 ص
"الأنباء" الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة العربية أن الأمن القومي كل لا يتجزأ الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ32 في جدة، والتي أكد فيها أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.

وذكرت الصحيفة - في عددها اليوم تحت عنوان (مرحلة جديدة من العمل المشترك) - أن الرئيس السيسي أكد أيضًا أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي حذر - خلال كلمته - من أن استمرار إدارة الصراع، عسكريا وأمنيا، سيؤدي إلى عواقب وخيمة، على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.

وحول قمة جدة.. أكدت الصحيفة أن المحللين والخبراء والتقارير الصحفية العربية والأجنبية، أجمعوا على أهمية القمة العربية، كونها تدشن مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك الفاعل، ما يبرز الوعي المتنامي لأهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة والعالم.

وأشارت إلى أن القمة ركزت على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية في السياسة العربية كما ظهر في كلمات الزعماء والقادة العرب الذين تحدثوا أمام القمة، وأن عودة سوريا لشغل مقعدها بعد 12 عاما منذ بدء الحرب فيها شكلت محورًا أساسيًا على جدول أعمال القمة وكلمات القادة، حيث الأمل أن تكون هذه العودة خطوة على طريق حل الأزمة السورية وإنهاء لمعاناة الشعب السوري التي استمرت لأكثر من عقد، كما اعتبرت بداية لاستعادة الدور العربي في حل القضايا العربية.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

القمة العربية

سوريا

فلسطين



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