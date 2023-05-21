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استئصال ورمين بحجم 6 كيلو لمريضة 20 عاما داخل مستشفى نقادة بقنا

الأحد، 21 مايو 2023 03:36 م
استئصال ورمين بحجم 6 كيلو لمريضة 20 عاما داخل مستشفى نقادة بقنا مستشفى نقادة المركزى
قنا صابر سعيد

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أعلنت مستشفى نقادة بقنا، عن نجاح فريق طبى في إجراء جراحة بقسم النساء والتوليد لمريضة واستئصال ورمين بحجم 6 كيلو من المبيض.
 
وأوضحت المستشفى في بيان لها، أن جهود الأطباء تحت إشراف الدكتور راجي تاوضورس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وزين العابدين موافي، مدير المستشفى، نجحت في استئصال ورمين ورمين حميدين بالمبايض حجم كل واحد منهما أكثر من 3 كيلوجرام لمريضه، تبلغ من العمر 20 عاما، وكانت تعاني من تضخم حجم البطن وآلام شديدة.
 
وأجرى الجراحة الدكتور محمود محمد علي، استشاري النساء والتوليد، وقام بمساعدة الجراح الدكتور مني عبادي، مساعد أخصائي نساء توليد، والدكتور إكرامي، استشاري التخدير بالمستشفى، وتم خروج الحالة بصحه جيده من المستشفى.
 
 

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