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مستشفى نقادة بقنا تقرر عزل طابق لمتابعة حالات ارتفاع الحرارة والاحتقان

السبت، 28 مارس 2020 07:12 م
مستشفى نقادة بقنا تقرر عزل طابق لمتابعة حالات ارتفاع الحرارة والاحتقان مستشفى نقادة بقنا
قنا- وائل محمد

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قررت المهندسة فاطمة إبراهيم ، رئيس مركز ومدينة نقادة فى محافظة قنا تخصيص الطابق الثالث من مستشفي نقادة بطوخ لاستقبال الحالات التي تعاني ظاهريا من أعراض ارتفاع درجة الحرارة والاحتقان للتعامل معها والتحويل إن أستدعى الأمر.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية  قامت بها رئيسة نقادة للمستشفي لمتابعة  الإجراءات التي اتخذت لحالات الاستقبال والطوارئ بناء على توجيهات اللواء أشرف الدوادى برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات.

وفي سياق متصل تفقدت المهندسة فاطمة الوحدات الصحية التي تم نقل العيادات الخارجية إليها من مستشفى نقادة  بطوخ طبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وذلك علي النحو التالي :

١ _ عيادة الجراحة والعظام  بالوحدة الصحية بكوم بلال

٢_ عيادة النساء والتوليد  بالوحدة الصحية بأولاد ضياء

٣_ عيادة الباطنه   بالوحدة الصحية بكوم الضبع

٤_ عياده الأطفال بالوحدة الصحية بالخطارة

ومن ناحية أخرى أكد محافظ قنا على متابعته المستمرة لموقف الوحدات الصحية التي تقدم خدماتها الطبية للمواطنين علي مدار 24 ساعة بقري ومراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بقنا ورؤساء مجالس المدن ، مؤكدا حرص المحافظة علي توفير خدمة طبية لائقة بالمواطن القنائي.

من جانبه أشار الدكتور محمد الديب إلي نقل العيادات الخارجية من مستشفى قنا العام الي الوحدات الصحية الاتية "سيدي عمر- حي المصالح – مدينة العمال" وذلك لتخفيف حده الزحام للمواطنين المترددين علي العيادات الخارجية وفي إطار تنفيذ الإجراءات  الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي إن المقرات الجديدة للعيادات الخارجية تقدم خدماتها للمواطنين بدون تغيير في المواعيد أو التخصصات الطبية.


مستشفى نقادة

محافظة قنا

العيادات الخارجية

رئيس مركز ومدينة نقادة

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