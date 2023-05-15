تعرف على فوائد الميلاتونين وتأثيراته على دهون الجسم

كتب – حسام الشقويرى

يساعد الميلاتونين في محاربة الدهون بطريقتين - فهو يساعد الجسم على تحويل الدهون إلى طاقة ويعزز الميتوكوندريا. تنشط الميتوكوندريا آلية حرق السعرات الحرارية. وتوصي الأبحاث باستخدامه كمكمل لإنقاص الوزن عندما يقترن بزيادة النشاط البدني والتغييرات في نظامك الغذائي، كما ان له فوائد صحية مختلفة وهو آمن للاستخدام، استشر طبيبك قبل تناول أي مكمل جديد، و هو هرمون ينتجه الجسم. يتحكم في دورات الليل والنهار ، والمعروف أيضًا باسم دورات النوم والاستيقاظ. اسم آخر لهذه الدورة هو الإيقاع اليومي، والذي يعمل مثل الساعة الداخلية. يخبر الجسم عندما يحين وقت النوم والاستيقاظ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

والميلاتونين فعال في علاج السمنة و وفقًا لدراسة جديدة، عزز الميلاتونين من كمية الأنسجة الدهنية البنية (BAT) في الفئران المصابة بداء السكري. BAT وهي الدهون "الصحية" التي يستخدمها جسمك بدلاً من تخزينها. وكانت النتيجة انخفاض الدهون البيضاء الحشوية في منطقة البطن ، وهي الدهون التي يمكن أن يكون لها أكبر تأثير على صحتك لأنها تحتوي على غالبية أعضائك. بالإضافة إلى ذلك ، أثر الميلاتونين إيجابًا على النشاط الحراري ، وكتلة الميتوكوندريا ، والوظيفة في نفس الدراسة. حيث يحدث توليد الحرارة عندما يستهلك جسمك السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة ، وتشارك الميتوكوندريا في هياكل الخلايا (العضيات).

وينصح الأطباء أن أي دواء من أدوية الميلاتونين يقترن بنظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.و قد تساعد مكملات الميلاتونين لمدة عام في تقليل دهون الجسم وزيادة الكتلة الخالية من الدهون ورفع مستويات الأديبونيكتين (مما يحسن حرق الدهون).

مصادر الميلاتونين

الميلاتونين مشهور لأنه يكمل الإمداد الطبيعي لجسمك. إنه غير ضار ولا يسبب الإدمان ولكنه يمكن أن يسبب آثارًا ضارة مثل الصداع والغثيان والنعاس والدوخة. المكملات ليست مطلوبة. وفقًا للأبحاث ، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين تزيد من مستويات الميلاتونين.

تعتبر مستويات الميلاتونين أكثر أهمية في المكسرات والأعشاب الطبية.

المستويات أعلى في البيض والأسماك منها في اللحوم ، بينما يحتوي الأرز الملون على مستويات أعلى من الميلاتونين.

يحتوي العنب والكرز والفراولة على مادة الميلاتونين.

تعد الطماطم والفلفل من أكثر الخضروات التي تم فحصها ، وتحتوي الخضراوات على أعلى كميات من الميلاتونين.

يحتوي الحليب الدافئ على نسبة عالية من الميلاتونين ، مما يساعدك على النوم.

المكسرات مصدر جيد لمضادات الأكسدة. يحتوي اللوز والفستق على أعلى نسبة ميلاتونين.

هذا الهرمون موجود بتركيزات كبيرة في البقوليات والبذور ، بما في ذلك بذور الخردل الأبيض والأسود.