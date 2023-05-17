الإفراط في الملح يؤثر سلبا على صحة الكلى.. اعرف المقدار المناسب يوميا

كتبت رانيا عامر

كشفت بعض الدراسات الحديثة أن الإفراط في تناول ملح الطعام في النظام الغذائي بشكل يومي يسبب أضرار بالغة بالصحة العامة، مثل الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلي ، حيث يجب أن يحصل الشخص على حوالي 1500 ملليجرام منه كل يوم، وهذة هي الكمية المناسبة لجسم الفرد .

أوضح فريق من الباحثين ان الملح هو أحد التوابل التي لايمكن الاستغناء عنها في الطعام ويعمل الملح أيضا كمادة حافظة، ويحتوي الملح على 60٪ كلوريد ،و 40٪ صوديوم ، بالإضافة إلى انه يساعد على استرخاء العضلات ، كما يساعد على تحريك النبضات العصبية .وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

ومن جانبها حذرت الدكتورة إيرينا يوزوب خبيرة التغذية الروسية من أضرار الإفراط في استهلاك الملح ، مشيرة إلى أن زيادة الملح في الجسم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.

وقالت اخضائية التغذية عند زيادة استهلاك الملح في الجسم، تضطر الكلى إلي العمل المكثف للتخلص منه. أي يزداد العبء على الكلى، ما يمكن أن يؤدي إلى تلفها، وعند عدم علاجها يصبح الشخص مصاب بأمراض الكلى المزمنة.

كما أوضحت الطبيبة مدي تأثير زيادة كمية الملح في الجسم علي الأوعية الدموية والقلب وتودي الي ارتفاع مستوى ضغط الدم. ولكن ليس من السهل التحكم بكمية الملح لأنه موجود في الخبز والمعلبات والصلصات والأطعم شبه الجاهزة .

واوصت خبيرة التغذية بعدم التخلي التام عن استهلاك الملح ، لان هذا يهدد الصحة العامة للجسم ، وحدوث خلل في الوظائف الاوعية الدموية والجهاز البولي والجهاز العصبي.