54 ألفا و882 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى قنا

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 54882 طالب وطالبة، موزعين على 301 لجنة على مستوى المحافظة، بينما عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني 610 طالب وطالبة موزعين على 6 لجان.