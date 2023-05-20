54 ألفا و882 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى قنا

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة قنا للعام الدراسي 2022_2023، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 54882 طالب وطالبة، موزعين على 301 لجنة على مستوى المحافظة، بينما عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني 610 طالب وطالبة موزعين على 6 لجان.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل لحظي على مدار الساعة بأفرعها بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.
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