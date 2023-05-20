94363 طالبا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية فى 413 لجنة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

وكان حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا قائم بأعمال وكيل الوزارة قد عقد اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة حيث أكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية التسع من نظافة، وتعقيم ، وتهوية ، وإضاءة مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.

كما أكد وكيل الوزارة على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كل التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وشدد على منع دخول التليفون المحمول أو أى أجهزة اتصال حديثة للمراقبين والطلاب داخل اللجان الامتحانية، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية.