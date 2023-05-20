نيويورك تايمز: واشنطن تسمح للغرب بتزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة منها إف-16

كتبت رباب فتحى

قالت الولايات المتحدة إنها ستسمح لحلفائها الغربيين بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة متطورة، بما في ذلك طائرات إف -16 أمريكية الصنع، في دفعة كبيرة لكييف، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن "أبلغ نظرائه في مجموعة السبع" بالقرار في قمة الكتلة في اليابان أمس الجمعة.

وقال سوليفان إن القوات الأمريكية ستدرب أيضا طياري كييف على استخدام الطائرات.

وأوضحت الصحيفة أن أوكرانيا لطالما سعت للحصول على طائرات نفاثة متقدمة وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الخطوة ووصفها بأنها "قرار تاريخي".

وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن للدول إعادة بيع أو إعادة تصدير المعدات العسكرية الأمريكية إلا إذا وافقت عليها الولايات المتحدة ، لذا فإن هذا القرار يمهد الطريق للدول الأخرى لإرسال مخزوناتها الحالية من طائرات F-16 إلى أوكرانيا.

وعلى الرغم من أنه من المرجح بشكل متزايد أن تتلقى أوكرانيا في نهاية المطاف الطائرات المتقدمة التي تريدها بشدة ، لم تؤكد أي حكومة حتى الآن أنها سترسلها إلى كييف.

وقال سوليفان للصحفيين في هيروشيما إن الولايات المتحدة وحلفاؤها "ركزوا حتى الآن على تزويد أوكرانيا بأسلحة الأنظمة والتدريب الذي تحتاجه لإجراء عمليات هجومية في الربيع والصيف" ، مضيفًا أن هذه التحركات جزء من "التزام واشنطن طويل الأمد بـ" دفاع أوكرانيا عن النفس ".

وأضاف "مع بدء التدريب في الأشهر المقبلة ، سنعمل مع حلفائنا لتحديد موعد تسليم الطائرات ، ومن سيقوم بتسليمها ، وعددها."

وضغطت أوكرانيا مرارًا على حلفائها الغربيين لتقديم طائرات للمساعدة في قتالها ضد روسيا.

وقبيل الإعلان الرسمي يوم السبت ، قال الرئيس زيلينسكي إن الطائرات "ستعزز بشكل كبير جيشنا في السماء".

وقال إنه يتطلع إلى "مناقشة التنفيذ العملي" للخطة في قمة مجموعة السبع في هيروشيما ، حيث وصل يوم السبت.

وكانت الولايات المتحدة متشككة بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة حديثة - على الأقل في المدى القريب. وبدلاً من ذلك ، كان تركيزها ينصب على تقديم الدعم العسكري على الأرض.

وأعربت بعض الدول الأعضاء في الناتو عن مخاوفها من أن يُنظر إلى تسليم طائرات لأوكرانيا على أنه تصعيد للحرب، مما يخاطر بمواجهة مباشرة مع روسيا.