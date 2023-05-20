اليوم السابع
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نقيب المعلمين: 8 زيادات بالميزة التأمينية لصندوق الزمالة من 2014 وحتى الآن

السبت، 20 مايو 2023 05:00 ص
نقيب المعلمين: 8 زيادات بالميزة التأمينية لصندوق الزمالة من 2014 وحتى الآن خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، إن مجلس إدارة الصندوق الحالى استطاع تطبيق زيادات متتالية للميزة التأمينية، موضحا أنه تم رفع قيمة الميزة التأمينية على مراحل هى:

1-   من 13 ألفا إلى 15 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016.

2-     ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017.

3-    وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018.

4-    وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفا 770 جنيها.

5-    وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020.

6-    وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفا 500 جنيها.

7-    وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيهاً فى عام 2022.

8-    وتم اعتماد الزيادة خلال العام الحالي 2023 إلى 37 ألف جنيها.

وأشار الزناتى، إلى أن الميزة التأمينية ظلت 13 عام تصرف 13 ألف جنيه فى عهد المجالس السابقة، إلا أن المجلس الحالي استطاع زيادة الميزة التأمينية للمعلمين على مدار السنوات الأخيرة حتى وصلت حاليا إلى 37 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى ، وتعد الزيادة الثامنة التى يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي المسئولية فى يونيو 2014؛ وذلك بناء على دراسات أكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية.


نقابة المعلمين

صندوق زمالة المعلمين

نقيب المعلمين

الميزة التامينية للمعلمين

خلف الزناتى



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