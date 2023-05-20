مشاريع إبداعية لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ عرض تقديمي لمشاريع الطلاب عن بعض المواد الدراسية بكلية الحاسبات والمعلومات، انطلاقاً من رؤية ورسالة جامعة كفر الشيخ ، وحرصها الدائم على أهمية تشجيع الطلاب على مواكبة أحدث التقنيات العلمية وتطبيقها بما يتلائم مع سوق العمل والتطورات التكنولوجية المعاصرة، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور هيثم الوحش، والمهندس محمد سامي، والمهندسة آلاء السنور.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، على أهمية تعزيز التطبيق العملي للمفاهيم النظرية في المواد الدراسية، والسعي إلى تقديم مستوى متميز من البرمجيات التي تساعد على التعليم الذي يسعى للربط بين الجانب النظري والعملي التطبيقي وتوفير أحدث البرمجيات التي تواكب الحداثة والتقدم للطلبة مما يؤدي إلى ربط سوق العمل بخريجين مؤهلين قادرين على التطوير والنهوض بالمجتمع.

وأضاف دسوقي، أن الطلاب عرضوا المشاريع الأربع، وفكرة المشروع الأول "voice Recognition" تدور حول التعرف على الصوت باستخدام تقنية التعرف الصوتي وتم تطوير النموذج يستطيع التعرف على الصوت وتم تطبيق هذا النموذج في عدد من المجالات العلمية مثل الاستجابة الصوتية التي تستخدم في الأجهزة الذكية، أما فكرة المشروع الثاني "RFID" عبارة عن تم تصميم نظام يستخدم تقنية الراديو باستخدام شفرة للتحكم الذكي في الأجهزة المختلفة.

وأكد دسوقي، أما فكرة المشروع الثالث "Fingerprint" تدور حول استخدام تقنية البصمة الإلكترونية للتحكم في الأجهزة المختلفة وتحكم في الإضاءة الذكية، ويعد حلاً عملياً وفعالاً للتحكم في الوصول إلى الأجهزة المختلفة والإضاءة، ويتيح الوصول الآمن للمستخدمين إلى أجهزتهم المختلفة وتحكم في إضاءة المكان بطريقة ذكية ومناسبة، وفكرة المشروع الرابع "remote control"تدور حول تطوير نظام تحكم ذكي يعتمد على الإشارات اللاسلكية من جهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول) للتحكم بأجهزة الإضاءة والمكيفات والأجهزة الإلكترونية المنزلية المختلفة.