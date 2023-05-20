اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 178 ألفا و807 أطنان و838 كيلو قمح لـ22 موقعا

السبت، 20 مايو 2023 05:49 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 178 ألفا و807 أطنان و838 كيلو قمح لـ22 موقعا توريد القمح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت السبت،  178 ألفا و807 أطنان و838 كيلو قمح، إن إجمالي الوارد داخل المحافظة 147 ألفا و452 طنا و287 كيلو، والمنقول خارج المحافظة من الأقماح، 25ألف و 814 طن و 560 كيلو، ليكون إجمالي ما تم توريده داخل وخارج المحافظة من أقماح كفر الشيخ،178 ألف و807 طن و838 كيلو قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين،  في بيان له، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها،مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

 

 


كفر الشيخ

قمح

توريد القمح

مستحقات المزارعين

اخبار كفر الشيخ

مديرية تموين كفر الشيخ



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