محافظ بورسعيد: غير راضى عن معدلات العمل باستاد النادي المصرى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، أعمال إنشاء استاد النادى المصرى الجديد في نفس موقعه القديم، ووجه المحافظ مهندسي المشروع، خلال تفقده موقع العمل، بالإسراع في معدلات العمل في إنشاء استاد النادي المصري الجديد، مطلعًا على مراحل إنشاء ستاد النادي المصري الجديد.

وأضاف محافظ بورسعيد :"هناك تأخير وغير راضي عن معدلات العمل باستاد النادي المصري الجديد، وسنواصل دعم سير العمل معنويًا وماديًا، وسأقوم بمزيد من الجولات خلال الجولات لمتابعة سير العمل الفترة المقبلة".

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد بإنشاء الاستاد الجديد على أعلى مستوى بنفس موقعه القديم.

وبدأت أعمال هدم الاستاد فى أغسطس عام 2021 واستمرت لمدة 10 أشهر، وبدأت أعمال الحفر يوم 7 مارس الجاري والتي تستهدف 48 ألف متر مربع، بينما ستستغرق أعمال الأعمال الخرسانية 8 أشهر و10 أشهر التشطيبات والتجهيزات وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرا.