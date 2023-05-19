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تعليم بورسعيد: 5 آلاف و156 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا

الجمعة، 19 مايو 2023 11:54 م
تعليم بورسعيد: 5 آلاف و156 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن غدا السبت، ستنطلق الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأشارت وكيل أول الوزارة أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2022م هى التعليم المزدوج 191 طالبا وطالبة والتعليم التجارى 1330 طالب وطالبة والتعليم الصناعي 3332 طالب وطالبو التعليم الزراعه 303 طلاب وطالبة باجمالي 5156 طالب وطالبة.
 
وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 10 استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى، من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة بورسعيد .
 
يذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية لجميع التخصصات تبدأ غدا على دفعات على أن تبدأ الامتحانات التحريرية للجميع يوم السبت الموافق ٢٧ من مايو وتنتهي يوم الخميس 8 يوليه 
 
 
 
 
 

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