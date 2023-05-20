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محافظ المنوفية يتلقى تقريرا عن سير أعمال امتحان مادة اللغة الإنجليزية للإعدادية

السبت، 20 مايو 2023 03:28 م
محافظ المنوفية يتلقى تقريرا عن سير أعمال امتحان مادة اللغة الإنجليزية للإعدادية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى دور مايو 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة العملية الامتحانية والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

 

وأدى اليوم السبت الموافق 20 مايو طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بنسبة حضور 99.9%، وبدأت الامتحانات فى مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة.

 

ورصدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وجود عجز وغياب 2 ملاحظين بلجنة طنبدى أ وعلى الفور تم استبدالهم بملاحظين آخرين وإلغاء ندب الملاحظين المخالفين وتحويلهم للتحقيق بمعرفة إدارة شبين الكوم التعليمية، كما تم ضبط هاتف محمول بحيازة طالب بلجنة الخطاطبة الرسمية للغات وتم تحويل المخالفة للتحقيق.

 

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميدانى وتقديم الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.


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