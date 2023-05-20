اليوم السابع
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تحصين 376 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنوفية

السبت، 20 مايو 2023 01:27 م
تحصين 376 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنوفية تحصين ماشية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي انطلقت أعمالها في مارس الماضي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ 376 ألف و161 رأس من الماشية والأغنام بنسبة تنفيذ 100.7 % .
 
وأشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، إلى أن الحملات القومية تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، موضحاً أن لجان الحملة القومية قد باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، لافتاً إلى أن الحملة ساهمت في إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يجري توفيرها ، موجها شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على ما يقوم به من مجهودات ودعمه اللوجستي للحملة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة أمام عمل اللجان لتحقيق الخطة المستهدفة .
 
ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية، بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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