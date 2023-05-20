محافظ القليوبية يسلم سيارة قلاب 54 طنا لحى شرق شبرا الخيمة دعما لمنظومة النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، سيارة قلاب 54 طنا تبرعت بها إحدي شركات تكرير البترول، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وشركات البترول بالمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة.

وفي هذا الإطار تقدم محافظ القليوبية، بالشكر لمجلس إدارة الشركة، على دعمه المحافظة بشراء هذه المعدة لدعم منظومة النظافة، مؤكدا الدور الذي تساهم به مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في مثل تلك المبادرات المجتمعية لصالح المواطنين وخدمة المحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة العمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات والتواصل باستمرار مع الشركات المنوط بها الصيانة لضمان بقاء المعدات بالكفاءة المطلوبة، والاستفادة من تلك الإمكانات التي تنفق فيها الدولة الملايين من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية.

وأكد الهجان، أهمية زيادة عدد حمولات نقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور للقضاء على مشكلة تراكمات القمامة بالمحطة الوسيطة ونقلها أولا بأول، موجها بضرورة استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة.

وشدد المحافظ، علي تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم.

ووجه المحافظ، باستمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.